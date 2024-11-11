В Пермском крае в ночь на 13 ноября может похолодать до −15 градусов

В ночь на среду, 13 ноября, в регион кратковременно поступит более холодная воздушная масса. В Пермском крае лишь по северу и востоку может похолодать и до 15 градусов. На юго-западе похолодание маловероятно (здесь ожидается −1… −3 градусов). В Перми в этот день можно ожидать −6… −8 градусов. Во второй половине дня тёплый фронт с запада принесёт в регион новую порцию снега — в основном, это касается северных, а затем в восточных районов Прикамья. Тем временем, в западной части региона ожидается потепление до 0..-2 градусов, а к вечеру потеплеет и в Перми.