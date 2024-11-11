В Пермском крае в ночь на 13 ноября может похолодать до −15 градусов

Температура воздуха в Пермском крае может опуститься до −15 градусов в ночь на 13 ноября, рассказали метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.
При этом, в целом, по словам экспертов, текущая неделя в Пермском крае ожидается достаточно тёплой.
«Средняя температура воздуха на большей части края будет выше нормы на 1,5−2, градуса, а на севере — на 3 градуса. Во второй половине недели начнется заток тепла с территории Европы под влиянием большого циклона над Баренцевым морем. При этом холодный воздух вытеснится в Восточную Сибирь. Именно за счёт периода 14 по 17 ноября неделя в целом окажется теплее нормы», — пояснили в ГИС-центре ПГНИУ.
Что касается осадков, они распределятся по территории края неравномерно. Северо-восточные районы, где за первую декаду уже выпало 100−120% от месячной нормы, продолжит засыпать снегом. Здесь ожидается еще до 30 мм осадков. На остальной территории количество осадков будет около нормы и немного меньше неё.
«В Перми высота снежного покрова к концу недели несколько вырастет, а на юге и юго-западе края останется минимальной (до 5 см), либо снега вообще не будет», — добавили метеорологи.
11 ноября погоду в Пермском крае продолжит определять тыловая часть циклона с севера Западной Сибири, который принёс оттепель и осадки в выходные. В этот день жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура воздуха по краю составит −2… −7 градусов, в Перми — до −5 градусов.
В ночь на 12 ноября на востоке края может похолодать до −12 градусов. А на остальной территории к утру уже начнется потепление в связи с приближением волнового циклона с северо-запада. Температура воздуха составит −5… −10 градусов, в Перми столбик термометра может опуститься до −8 градусов. Днем с прохождением этого циклона по всей территории в регионе ожидается снегопад. При этом почти по всему краю потеплеет до 0… −2 градусов. И только в восточных районах будет относительно холодно: до −5 градусов.
В ночь на среду, 13 ноября, в регион кратковременно поступит более холодная воздушная масса. В Пермском крае лишь по северу и востоку может похолодать и до 15 градусов. На юго-западе похолодание маловероятно (здесь ожидается −1… −3 градусов). В Перми в этот день можно ожидать −6… −8 градусов. Во второй половине дня тёплый фронт с запада принесёт в регион новую порцию снега — в основном, это касается северных, а затем в восточных районов Прикамья. Тем временем, в западной части региона ожидается потепление до 0..-2 градусов, а к вечеру потеплеет и в Перми.
С 14 по 17 ноября над Европейской территорией России установится западный перенос воздушных масс. Особенно тепло будет на севере. Все эти дни температура воздуха в Прикамье будет находиться на уровне в пределах от −3 до +1 градус. На большей части территории региона вероятны оттепели и снегопады.