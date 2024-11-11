В гурьевском Парке пяти чувств появятся качели и песочница для особенных детей

Согласно техзаданию, подрядчик должен установить на трёх детских площадках игровые комплексы для малышей с ограниченными возможностями, а вокруг уложить мягкое прорезиненное покрытие. Три качалки в виде паровозика, трактора и лисички, а также другое оборудование будут иметь ремни безопасности. Поставят песочницу и комплекс для игры в крестики-нолики: играть смогут и дети, передвигающиеся на колясках. На реализацию проекта из городской казны выделяется 4,5 млн рублей.