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В гурьевском Парке пяти чувств появятся качели и песочница для особенных детей

Из городской казны выделяется 4,5 млн рублей.

Источник: Клопс

До конца года в Парке сенситивного развития Гурьевска появятся качели и песочница для детей-инвалидов. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен установить на трёх детских площадках игровые комплексы для малышей с ограниченными возможностями, а вокруг уложить мягкое прорезиненное покрытие. Три качалки в виде паровозика, трактора и лисички, а также другое оборудование будут иметь ремни безопасности. Поставят песочницу и комплекс для игры в крестики-нолики: играть смогут и дети, передвигающиеся на колясках. На реализацию проекта из городской казны выделяется 4,5 млн рублей.