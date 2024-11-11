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Красноярцев предупреждают о сильном ветре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске ожидается ухудшение погодных условий.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 87% 747 мм рт. ст. +7°
Источник: НИА Красноярск

По данным Среднесибирского УГМС, днем 12 ноября в центральных районах края будет сильный западный ветер, порывы 15−18 м/с.

​Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации города предупреждают: — при сильном ветре не выполнять работ на высоких зданиях и конструкциях; — соблюдать осторожность при передвижении пешком и на автомобиле; — не приближаться к рекламным щитам, легким постройкам, строящимся и ремонтируемым зданиям; — избегать линий электропередач, ни в коем случае не подходить к оборвавшимся проводам; — парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112, напоминают в мэрии.