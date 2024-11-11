Красноярцев предупреждают о сильном ветре

​Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации города предупреждают: — при сильном ветре не выполнять работ на высоких зданиях и конструкциях; — соблюдать осторожность при передвижении пешком и на автомобиле; — не приближаться к рекламным щитам, легким постройкам, строящимся и ремонтируемым зданиям; — избегать линий электропередач, ни в коем случае не подходить к оборвавшимся проводам; — парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.