Под Мозырем лиса украла у рыбаков улов, два килограмма шашлыка и палку колбасы

Издание отмечает, что лисы и норки довольно часто обворовывают рыболовов. Однако в этом виноваты сами люди, которые приручили зверя к подачкам. Лиса, понимая, что около людей можно поживиться, постепенно теряет страх из-за чего случаются кражи.