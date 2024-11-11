Под Мозырем лиса украла у рыбаков улов, два килограмма шашлыка и палку колбасы. Подробности сообщило специализированное издание fishingby.com.
В сообщении говорится, что с рыбаками на реке Припять около агрогородка Барбаров случилась поучительная история. По причине своей невнимательности они лишились улова, а также провианта. Вора смогли вычислить только на следующую ночь. Им оказалась прирученная другими рыбаками лиса.
— Три дня стояли на Барбарове. Пропала рыба с садка, шашлык 2 кг, палка колбасы, ну и по мелочи еще всякое. Не боится ничего, — сообщил один из рыбаков.
Издание отмечает, что лисы и норки довольно часто обворовывают рыболовов. Однако в этом виноваты сами люди, которые приручили зверя к подачкам. Лиса, понимая, что около людей можно поживиться, постепенно теряет страх из-за чего случаются кражи.