Метшин о выставке трофейной техники: «Это ниточка между нами и бойцами СВО»

«Нет ни одного равнодушного человека, который каждый день не думает, что происходит на передовой СВО, как там наши ребята, наши защитники Родины. Безусловно, с первых дней мы все вместе включились в это работу: и сбор гуманитарной помощи, и для подшефных территорий все самое необходимое. Мы это продолжаем делать, продолжаем свое кураторство, эту работу и заботу. Выставка трофейной техники — это ниточка между нами и ними».
Председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина напомнила, что сегодня утром Казань уже встретила экспонаты выставки трофейной техники НАТО, которая проходит при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Работать она будет с 13 по 19 ноября на парковке центрального стадиона.
На выставке жители и гости города увидят оружие США, Швеции и Украины — всего более 40 образцов. Среди них пулемет Браунинга производства США и украинский гранатомет УАГ-40. Главным экспонатом станет боевой танк Abrams весом более 66 тонн. Экскурсию для казанцев проведут военные. Они в деталях расскажут о том, как были подбиты и захвачены танки, бронетранспортеры и другие экспонаты. Кроме того, дополнением к экспозиции будут стенды с QR-кодом, благодаря которому посетители смогут увидеть видеозаписи с моментами поражения техники.
«Экспонаты можно будет подержать в руках и сфотографироваться. Помимо этого, на территории выставки будет развернут пункт отбора на службу по контракту, а также организована традиционная акция “Письмо солдату”».