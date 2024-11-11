Метшин о выставке трофейной техники: «Это ниточка между нами и бойцами СВО»

«Нет ни одного равнодушного человека, который каждый день не думает, что происходит на передовой СВО, как там наши ребята, наши защитники Родины. Безусловно, с первых дней мы все вместе включились в это работу: и сбор гуманитарной помощи, и для подшефных территорий все самое необходимое. Мы это продолжаем делать, продолжаем свое кураторство, эту работу и заботу. Выставка трофейной техники — это ниточка между нами и ними».