В Ростовской области средний платеж по ипотеке превысил 70% от доходов семьи. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
По данным экспертов, в регионе в среднем берут 3,4 миллиона рублей в ипотеку. Ежемесячный платеж составляет порядка 71 тысячи рублей — это 70% от двух зарплат. Ростовская область в рейтинге по доступности жилья заняла 60 место из 85.
В ЮФО самыми низкими платежи по ипотеке оказались в Волгоградской и Астраханской областях — 65,4 и 65,9 тысячи рублей соотвественно. Последней в списке оказалась Калмыкия. Там жители платят по 103 тысячи рублей в месяц.