В Ростовской области средний платеж по ипотеке превысил 70% от доходов семьи

По данным экспертов, в регионе в среднем берут 3,4 миллиона рублей в ипотеку. Ежемесячный платеж составляет порядка 71 тысячи рублей — это 70% от двух зарплат. Ростовская область в рейтинге по доступности жилья заняла 60 место из 85.