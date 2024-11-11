Вестибюли станции метро «Спортивная» закрыли на вход

Сегодня, 11 ноября, вестибюли № 1 и № 2 станции метро «Спортивная» закрыли на вход. Об этом пассажиров городской подземки предупредили в пресс-службе петербургского метрополитена.
— Ограничение ввели по техническим причинам, — говорится в сообщении.
К слову, до этого, 10 и 11 ноября, для пассажиров не был доступен вестибюль станции метро «Горьковская». На минувший выходных она работала только на выход. Решение приняли из-за запланированного капитального ремонта эскалатора.
По состоянию на 12:10 вестибюли №№ 1, 2 станции метро «Спортивная» снова работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
Напомним, в Петербурге продолжается реконструкция станции метро «Фрунзенская». Во время первого этапа там построят Единый диспетчерский центр метрополитена, а также восстановят наклонный ход, заменят эскалаторы, обновят технические помещения. Ожидается, что станция снова распахнет свои двери летом 2027 года.