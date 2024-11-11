Уфимский эндокринолог рассказала о ключевых симптомах диабета

Главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Башкирии Алия Насыртдинова рассказала о ключевых симптомах диабета. Также эксперт в беседе с изданием UfaTime.ru подробно рассказала о заболевании.
Диабет, утверждает Насыртдинова, представляет собой хроническое заболевание, оно характеризуется нарушением обмена веществ — в первую очередь углеводов. Существует два основных типа недуга. У того, и у другого — собственные факторы риска и симптомы.
ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ДИАБЕТА ПЕРВОГО ТИПА.
1) Генетическая предрасположенность.
Человек рискует заболеть диабетом, если он был у кого-то из его родственников.
2) Аутоиммунные заболевания.
Речь идет о таких недугах, как, например, тиреоидит или целиакия. Люди, которые страдают от них, крайне рискуют стать диабетиками.
3) Возраст.
Заболеть диабетом первого типа можно в каком угодно возрасте. Тем не менее, чаще его фиксируют у детей и молодых людей.
ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА.
1) Избыточный вес.
Ожирение увеличивает сопротивляемость организма инсулину, а потому оно — один из самых главных факторов риска.
2) Недостаточная физическая активность.
Тем, кто ведет сидячий образ жизни, стоит опасаться, поскольку он активно способствует развитию диабета второго типа.
3) Возраст.
Чем старше человек становится, тем больше вероятность того, что он может начать страдать от диабета. Особенно это касается тех, кому уже исполнилось 45 лет.
4) Генетическая предрасположенность.
Тут та же ситуация, что и с диабетом первого типа. Если кто-то из вашей родни им заболел, то, к сожалению, это значит, что вы в группе риска.
5) Повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина.
Оба эти симптома ощутимо повышают риск заболевания диабетом второго типа.
6) Гестационный сахарный диабет.
Женщины, что в период беременности стали страдать от этого недуга, крайне рискуют заболеть диабетом второго типа.
ОБЩИЕ СИМПТОМЫ ДЛЯ ОБОИХ ТИПОВ ДИАБЕТА.
1) Частое мочеиспускание.
Высокий уровень глюкозы в крови провоцирует образование большого количества мочи, что вызывает частые позывы организма в туалет.
2) Сильная жажда.
К этому симптому приводит частое мочеиспускание. Организм освобождается от большего количества влаги, и из-за этого постоянно хочется пить.
3) Очень большой аппетит.
Дефицит инсулина в организме не позволяет клеткам хорошо усваивать глюкозу. От того больным диабетом постоянно хочется поесть.
4) Устойчивое чувство усталости.
А недостаток глюкозы в клетках, в свою очередь, мешает организму получать необходимое количество энергии.
5) Размытое зрение.
Диабет, как обозначено в предыдущих пунктах, сильно влияет на изменение уровней жидкости в теле. Это может повлиять на форму глазной линзы и качество зрения.
6) Медленное заживление ран.
Заболевание провоцирует гормональные изменения и нарушает кровообращение. Из-за этого раны и инфекции могут заживать медленно.
СИМПТОМЫ ДИАБЕТА ПЕРВОГО ТИПА.
1) Очень быстрый набор или же наоборот — утрата веса.
2) Кетоз. Больной может страдать от тошноты и испытывать боли в животе. Также состояние характерно наличием неприятного запаха изо рта.
СИМПТОМЫ ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА.
1) Основные признаки, описанные выше, могут развиваться медленно и часто быть не особенно заметными на ранних стадиях.
2) Продолжающийся очень долго зуд кожи или же инфекция кожи, особенно — в области половых органов и мочевых путей.
Алия Насыртдинова отмечает, что если имеется один или даже несколько из обозначенных симптомов, а уж тем более, если есть факторы риска, то необходимо проанализировать уровень сахара в крови. Специалист утверждает, что ранняя диагностика и корректное лечение способны значительно улучшить качество жизни и предотвратить осложнения.
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