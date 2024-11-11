В МВД России предупредили о возрождении мошеннической схемы «Мамонт»

В канун предновогодних распродаж в России как никогда стала актуальна проблема мошеннической схемы «Мамонт». За годы существования «Мамонт» эволюционировал и предстал перед россиянами в новой форме. Если раньше мошенники заманивали людей на фейковые сайты и там обчищали их банковские карты, то теперь злоумышленники пошли еще дальше: они массово заманивают жертв в мобильные приложения с вирусами, которые не только автоматически потрошат банковские счета жертв, но и загоняют их в кредиты. «Газета.Ru» рассказывает, как появился «Мамонт», приводит примеры его новых проявлений, а также описывает способы защиты от этой схемы.