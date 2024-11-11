Те же шарики и снежинки: узнали, как украсят главную елку в 2024 году в Новосибирске

В Театральном сквере к Новому году снова поставят главную елку — появиться там она должна уже к 1 декабря. В мэрии Новосибирска рассказали, какой она будет на этот раз.
Особых сюрпризов можно не ждать — дерево возьмут прежнее, которое радовало нас каждые зимние праздники последние четыре года. Новые декорации, игрушки и фонари закупать тоже не планируют. Но на монтаж всего этого чуда потратят 8,3 миллиона рублей.
— Высота елки — 21 метр. Для оформления центральной городской ёлки и украшения общественных — улицы Ленина, Театрального и Первомайского скверов будут использованы уже имеющееся оборудование, — рассказали КП-Новосибирск в мэрии города в ответ на запрос.
Елку купили в 2020 году почти за 5 миллионов рублей. Изготовили праздничное дерево на заказ в Подмосковье, состоит оно из живых и искусственных веток. Каждый раз елке меняют лишь наряды — так называемую юбку и сами украшения.
В прошлом году новогодняя ель представала в уже знакомой красно-золотой гамме. Но шарики и светящиеся элементы-снежинки расположили по-иному, чтобы украшение не совсем было похоже на то, что новосибирцы видели в 2022 году. Возможно, и в этот раз снежинки выстроятся в новый орнамент.
Также в сквере выстраивали ряды золотых и серебристых арок-снежинок, а кроме них — большие арки, облепленные фонарями, словно инеем. А еще оттуда перенесли большой каток — на этот раз его также зальют по соседству в Центральном парке.