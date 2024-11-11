Те же шарики и снежинки: узнали, как украсят главную елку в 2024 году в Новосибирске

В прошлом году новогодняя ель представала в уже знакомой красно-золотой гамме. Но шарики и светящиеся элементы-снежинки расположили по-иному, чтобы украшение не совсем было похоже на то, что новосибирцы видели в 2022 году. Возможно, и в этот раз снежинки выстроятся в новый орнамент.