В Таганроге местная жительница попалась на уловки мошенников и осталась без денег

По словам 56-летней женщины, ей пришло сообщение в мессенджере о неплохой подработке в интернете. Она позвонила на указанный номер, чтобы узнать подробнее о выгодном предложении. Собеседник дал ей короткие указания, которым она последовала и стала на протяжении нескольких дней переводить свои сбережения на банковские счета мошенников.