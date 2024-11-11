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В Таганроге местная жительница попалась на уловки мошенников и осталась без денег

Жительница Таганрога доверилась мошенникам и лишилась больше 730 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге разговор с мошенниками стоил женщине больше 730 тысячи рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По словам 56-летней женщины, ей пришло сообщение в мессенджере о неплохой подработке в интернете. Она позвонила на указанный номер, чтобы узнать подробнее о выгодном предложении. Собеседник дал ей короткие указания, которым она последовала и стала на протяжении нескольких дней переводить свои сбережения на банковские счета мошенников.

— В итоге она перевела 732 000 рублей. Когда злоумышленники перестали выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию, — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту завели уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».