В Таганроге местная жительница попалась на уловки мошенников и осталась без денег

В Таганроге разговор с мошенниками стоил женщине больше 730 тысячи рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
По словам 56-летней женщины, ей пришло сообщение в мессенджере о неплохой подработке в интернете. Она позвонила на указанный номер, чтобы узнать подробнее о выгодном предложении. Собеседник дал ей короткие указания, которым она последовала и стала на протяжении нескольких дней переводить свои сбережения на банковские счета мошенников.
— В итоге она перевела 732 000 рублей. Когда злоумышленники перестали выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию, — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту завели уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».