Арктический воздух принесёт в Омскую область похолодание

Так, ночью 12 ноября ожидается −10…-15 градусов, а 13 и 14 ноября похолодает до −15…-20 градусов. Дневная температура в эти дни в среднем будет составлять −6…-12 градусов. Снегопады будут идти каждый день, на дорогах — гололедица.