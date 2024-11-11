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Арктический воздух принесёт в Омскую область похолодание

Снег будет выпадать ежедневно.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 93% 746 мм рт. ст. +7°
Источник: Om1 Омск

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни. В Омской области ожидается похолодание.

«В период с 12 по 14 ноября холодный арктический воздух, во власти которого будет находиться не только Западная Сибирь, но и большая часть территории РФ, станет причиной для дальнейшего понижения температуры воздуха», — сообщают специалисты.

Так, ночью 12 ноября ожидается −10…-15 градусов, а 13 и 14 ноября похолодает до −15…-20 градусов. Дневная температура в эти дни в среднем будет составлять −6…-12 градусов. Снегопады будут идти каждый день, на дорогах — гололедица.