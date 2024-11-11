Женщина утонула в питьевом колодце глубиной 20 метров в Вороново

В Вороново женщина утонула в питьевом колодце. Об этом пресс-служба МЧС сообщила в суточной сводке происшествий.
О трагедии стало известно 10 ноября, когда очевидцы сообщили в МЧС об обнаружении утопленницы в колодце с питьевой водой. Звонок в МЧС из городского поселка Вороново, что в Гродненской области, поступил в 22.36 часов.
— Работники МЧС на улице Юбилейной извлекли из колодца глубиной 20 метров и диаметром 1 метр тело утонувшей женщины 1970 года рождения, — прокомментировали в МЧС.
Тем временем в Могилевской области глава товарищества собственников потратил деньги жильцов на грудь жене и любовнице.