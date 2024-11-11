Белгидромет: на неделе температурный фон в Беларуси понизится

Как отметили в Белгидромете, теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения удерживали в первой декаде ноября температурный режим в основном на 1−2 градуса выше положенного по календарю, лишь местами по Брестской области средний фон температур оказался на градус ниже средних многолетних значений. Вместе с тем в результате преобладающего влияния поля повышенного атмосферного давления в большинстве районов, за исключением Витебской области, отмечался дефицит осадков.
«На текущей неделе зимы на горизонте по-прежнему не видно. Температурный фон несколько понизится и войдет с свои климатические рамки: минимальные значения температур будут колебаться от минус 4 до плюс 4 градусов, а дневные максимумы окажутся в пределах 0 — плюс 7 градусов. При этом осадков будет немного. Они будут носить локальный и кратковременный характер. Лишь днем 14 ноября и в ночь на 15 ноября под влиянием фронтального раздела осадки пройдут на большей части территории. В ночные и утренние часы при колебаниях температурного фона местами по стране будут образовываться непродолжительные туманы и слабые гололедные явления», — рассказали синоптики.
Во вторник, 12 ноября, ночью будет без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит от минус 4 до плюс 2, максимальная днем — 0 — плюс 6 градусов. Местами небольшие дожди и мокрый снег прогнозируются в Беларуси 12 ноября.
В среду, 13 ноября, местами ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью — минус 3 — плюс 2, максимальная днем — 0−5 градусов.
В четверг, 14 ноября, ночью местами, днем на большей части территории республики прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью — минус 3 — плюс 2, максимальная днем — 0 — плюс 5 градусов.
В пятницу, 15 ноября, ночью на большей части территории, днем местами по республике пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью — минус 2 — плюс 3, максимальная днем — 1−7 градусов.
В субботу, 16 ноября, ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами, в основном по северной половине республики, пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью — минус 2 — плюс 4, максимальная днем — 1−7 градусов.
В воскресенье, 17 ноября, местами, в основном по северной половине республики, пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью — минус 3 — плюс 3, максимальная днем — 1−6 градусов.