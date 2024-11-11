Белгидромет: на неделе температурный фон в Беларуси понизится

«На текущей неделе зимы на горизонте по-прежнему не видно. Температурный фон несколько понизится и войдет с свои климатические рамки: минимальные значения температур будут колебаться от минус 4 до плюс 4 градусов, а дневные максимумы окажутся в пределах 0 — плюс 7 градусов. При этом осадков будет немного. Они будут носить локальный и кратковременный характер. Лишь днем 14 ноября и в ночь на 15 ноября под влиянием фронтального раздела осадки пройдут на большей части территории. В ночные и утренние часы при колебаниях температурного фона местами по стране будут образовываться непродолжительные туманы и слабые гололедные явления», — рассказали синоптики.