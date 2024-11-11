Резкое похолодание начнётся в Ростовской области на новой неделе

Во вторник и среду, 12 и 13 ноября, в регионе будет облачно, утром возможен туман. Днём будет от +2 °С до +6 °С. Ночью столбик термометра будет опускаться до 0…+4 °С, а в северных районах мороз усилится до —5 °С.