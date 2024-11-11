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Резкое похолодание начнётся в Ростовской области на новой неделе

В северных районах не исключён снег.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 93% 746 мм рт. ст. +7°

Вторая неделя ноября, начавшаяся с 11 числа, будет в Ростовской области пасмурной, с осадками в виде дождя на юге и снегом по северу. Такие данные приводят синоптики.

В ночь с 11 на 12 ноября в Ростове будет всего +2…+3 градусов Цельсия, а в северных районах возможен слабый мороз до —2 градусов Цельсия.

Во вторник и среду, 12 и 13 ноября, в регионе будет облачно, утром возможен туман. Днём будет от +2 °С до +6 °С. Ночью столбик термометра будет опускаться до 0…+4 °С, а в северных районах мороз усилится до —5 °С.

С 14 ноября постепенно будет становиться холоднее. По ночам в северных районах Ростовской области будут отрицательные температуры.