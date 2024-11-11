Новосибирские ученые запечатлели антихвост кометы Цзыцзиньшань-ATLAS

Ученым Новосибирского государственного университета (НГУ) удалось запечатлеть широкие газово-пылевые и ионный хвост и антихвост кометы Цзыцзиньшань-ATLAS. В следующий раз она может вернуться к Земле только через 80,66 тысячи лет. Однако, по словам заведующей Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ Альфии Нестеренко, траектория кометы выведет ее за пределы Солнечной системы, потому к нашей планете она не вернется.