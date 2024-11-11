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Новосибирские ученые запечатлели антихвост кометы Цзыцзиньшань-ATLAS

Она вернется к Земле только через более чем 80 тысяч лет.

Источник: Михаил Маслов, НГУ

Ученым Новосибирского государственного университета (НГУ) удалось запечатлеть широкие газово-пылевые и ионный хвост и антихвост кометы Цзыцзиньшань-ATLAS. В следующий раз она может вернуться к Земле только через 80,66 тысячи лет. Однако, по словам заведующей Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ Альфии Нестеренко, траектория кометы выведет ее за пределы Солнечной системы, потому к нашей планете она не вернется.

— У кометы Цзыцзиньшань-ATLAS нам удалось снять не только широкие газово-пылевые и ионный хвост, но даже очень редко наблюдаемый антихвост. Зафиксировать его удалось 19 октября, когда Цзыцзиньшань-ATLAS проходила недалеко от Солнца, — приводи слова Нестеренко пресс-служба университета.

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