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Татарстанцам рассказали, когда ждать арктического холода с Карского моря

Пока же в республике днем нет, нет, но все еще наблюдается плюсовая температура.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 87% 747 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Татарстанцам рассказали, когда ждать арктическое вторжение с Карского моря. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По словам Переведенцева, в Татарстане во второй половине этой недели ожидается арктическое вторжение с Карского моря. Оно принесет похолодание.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в настоящее время погода в регионе определяется антициклоном. Днем температура воздуха составит от +1 до −2 градусов. Также прогнозируются осадки в виде небольшого снега.

Напомним, в Татарстане новая неделя началась с гололеда. Местами выпадет небольшой снег.