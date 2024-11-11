Татарстанцам рассказали, когда ждать арктического холода с Карского моря

Татарстанцам рассказали, когда ждать арктическое вторжение с Карского моря. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.
По словам Переведенцева, в Татарстане во второй половине этой недели ожидается арктическое вторжение с Карского моря. Оно принесет похолодание.
Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в настоящее время погода в регионе определяется антициклоном. Днем температура воздуха составит от +1 до −2 градусов. Также прогнозируются осадки в виде небольшого снега.
Напомним, в Татарстане новая неделя началась с гололеда. Местами выпадет небольшой снег.