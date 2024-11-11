Рэпер Heronwater выпустил клип на трек «Сваровски»

В клипе со множеством спецэффектов Heronwater читает в автомобиле и ювелирном магазине, кормит рыб драгоценностями и дает пять котику. Ролик также отсылает к мему с грузовиком, который не может доехать до столба. Автором работы стал режиссер и фотограф ШТАТ.