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Соцопрос: свыше 67% граждан Беларуси доверяют правительству, а 18,1% не доверяют

Более 67% белорусов доверяют Совмину.

Источник: Комсомольская правда

Социологический опрос «Факторы устойчивого развития» показал, что более 67% белорусов доверяют правительству, пишет БелТА.

Так, по словам директора аналитического центра EcooM Сергея Мусиенко, 67,5% респондентов в социсследовании ответили «доверяю» на вопрос: «В какой степени вы доверяете правительству?». Еще 14,4% белорусов затруднились ответить, а 18,1% опрошенных сказали, что не доверяют правительству.

— Цифра в 67,5% говорит о высокой степени доверия правительству, — подчеркнул Мусиенко.

Аналитик также заметил, что ответить на вопрос затруднились граждане из-за того, что белорусское правительство делает свою работу качественно и эффективно в режиме санкций, но не слишком афиширует свою деятельность.

— Мне кажется, что вот этот ответ «затрудняюсь» из этой категории, — предположил эксперт.

Соцопрос центр ЕсооМ проводил с 1 по 21 октября 2024-го среди 1580 респондентов, репрезентативных по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания. Статистическая погрешность выборки не более 2,5%.

Кроме того, соцопрос показал, что 80,4% белорусов доверяют президенту Беларуси.