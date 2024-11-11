Соцопрос: свыше 67% граждан Беларуси доверяют правительству, а 18,1% не доверяют

Социологический опрос «Факторы устойчивого развития» показал, что более 67% белорусов доверяют правительству, пишет БелТА.
Так, по словам директора аналитического центра EcooM Сергея Мусиенко, 67,5% респондентов в социсследовании ответили «доверяю» на вопрос: «В какой степени вы доверяете правительству?». Еще 14,4% белорусов затруднились ответить, а 18,1% опрошенных сказали, что не доверяют правительству.
— Цифра в 67,5% говорит о высокой степени доверия правительству, — подчеркнул Мусиенко.
Аналитик также заметил, что ответить на вопрос затруднились граждане из-за того, что белорусское правительство делает свою работу качественно и эффективно в режиме санкций, но не слишком афиширует свою деятельность.
— Мне кажется, что вот этот ответ «затрудняюсь» из этой категории, — предположил эксперт.
Соцопрос центр ЕсооМ проводил с 1 по 21 октября 2024-го среди 1580 респондентов, репрезентативных по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания. Статистическая погрешность выборки не более 2,5%.
Кроме того, соцопрос показал, что 80,4% белорусов доверяют президенту Беларуси.