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В омском ЖК «Зеленая Река» соорудили новый памп-трек

Покататься на новом треке смогут и взрослые, и дети.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в жилом квартале «Зеленая Река» построили памп-трек для катания на скейтборде, роликах, самокатах и велосипедах, сообщили в региональном минстрое.

Новый трек будет разбит на две части — детский и взрослый. Объект расположили в специальной зоне для занятий спортом, игр и отдыха.

«Все конструкции трека отвечают требованиям стандарта ГОСТ Р 54415−2011 скейт-площадок». Схема расположения фигур и их геометрия соответствуют международным стандартам и позволяют спортсменам использовать элементы в различных комбинациях и последовательности", — рассказали в министерстве.

Новый жилой квартал рассчитан на 35 тыс. человек и подразумевает шаговую доступность ко всей необходимой инфраструктуре.

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