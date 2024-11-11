В омском ЖК «Зеленая Река» соорудили новый памп-трек

В Омске в жилом квартале «Зеленая Река» построили памп-трек для катания на скейтборде, роликах, самокатах и велосипедах, сообщили в региональном минстрое.
Новый трек будет разбит на две части — детский и взрослый. Объект расположили в специальной зоне для занятий спортом, игр и отдыха.
«Все конструкции трека отвечают требованиям стандарта ГОСТ Р 54415−2011 скейт-площадок». Схема расположения фигур и их геометрия соответствуют международным стандартам и позволяют спортсменам использовать элементы в различных комбинациях и последовательности", — рассказали в министерстве.
Новый жилой квартал рассчитан на 35 тыс. человек и подразумевает шаговую доступность ко всей необходимой инфраструктуре.