За 24 часа COVID-19 заразились 70 жителей Башкирии

Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали 70 больных COVID-19. Таким образом, с 2020 года в республике носителями инфекциями стали 424 084 человек. В настоящее время борются с ковидом 1 170 граждан, 71 из них проходит лечение в больницах.