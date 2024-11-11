За 24 часа COVID-19 заразились 70 жителей Башкирии

Сегодня, 11 ноября, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой исполняющий обязанности главы Министерства здравоохранения республики Роберт Иштуков доложил о ситуации с коронавирусом в регионе.
Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали 70 больных COVID-19. Таким образом, с 2020 года в республике носителями инфекциями стали 424 084 человек. В настоящее время борются с ковидом 1 170 граждан, 71 из них проходит лечение в больницах.
С начала пандемии COVID-19 унес жизни 6 199 жителей республики.
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