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Поднялось давление, участился пульс: врач из Бурятии спас жизнь пассажиру самолета

Врач из Бурятии спас жизнь пенсионерке на борту самолета.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сильно заболела голова, участилось сердцебиение. Куда бежать за помощью, если ты в самолете? Остается лишь надеяться, что один из пассажиров окажется врачом.

Пенсионерке, летевшей из Бурятии в Татарстан, стало плохо через 1,5 часа полета. Она жаловалась на тошноту и головокружение, бортпроводницы попытались самостоятельно помочь женщине, но все было безуспешно. Командир воздушного судна спросил по громкоговорителю, есть ли в салоне врач.

— Этим же авиарейсом, с пересадкой в Казани, летел в Москву хирург Закаменской центральной районной больницы — Баясхалан Батуев. Услышав призыв, он подошёл к пенсионерке и бортпроводникам, и сказал, что может помочь, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГБУЗ «Закаменская ЦРБ».

У женщины сильно повысилось давление, 200 на 110, участился пульс. Пассажиры освободили соседние кресла, она легла, а один из попутчиков предложил лекарства для понижения давления, врач воспользовался маской для подачи кислорода, чтобы облегчить дыхание.

Пенсионерке полегчало, давление стабилизировалось. Мужчина следил за ее состоянием до конца полета, а после она отправилась домой, сказала, что если вновь станет плохо, то обратится в больницу.