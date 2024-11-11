Поднялось давление, участился пульс: врач из Бурятии спас жизнь пассажиру самолета

Пенсионерке, летевшей из Бурятии в Татарстан, стало плохо через 1,5 часа полета. Она жаловалась на тошноту и головокружение, бортпроводницы попытались самостоятельно помочь женщине, но все было безуспешно. Командир воздушного судна спросил по громкоговорителю, есть ли в салоне врач.