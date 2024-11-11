«Увеличь капитал в 200 раз!»: невеста из Иркутска мечтала о свадебном путешествии, но потеряла полмиллиона рублей

— С начала 2024 года жители Иркутской области понесли ущерб от мошеннических действий в размере двух миллиардов рублей. Эта огромная сумма только за 10 месяцев. Для сравнения, в прошлом году сумма ущерба от подобного рода преступлений была полтора миллиарда. Растет не только количество преступлений, но и количество украденных денег. В настоящий момент мошенничество занимает 80% от всех преступлений в регионе, — сообщает Владимир Бабиков, заместитель руководителя рабочей группы — начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно розыскной деятельностью прокуратуры Иркутской области.