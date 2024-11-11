«Увеличь капитал в 200 раз!»: невеста из Иркутска мечтала о свадебном путешествии, но потеряла полмиллиона рублей

— Алло? Здравствуйте, Алена! Вы только что прошли регистрацию на сайте нашей брокерской компании. Вы сделали правильный выбор! Какую сумму желаете внести на инвестиционный счет? — раздалось в трубке у сибирячки. И этого звонка она ждала. Иркутянка мечтала о быстром заработке.
Ведь молодой человек Алены сделал ей предложение. Пара мечтала о красивой свадьбе и медовом месяце, путешествии. Планы были грандиозные и романтичные, однако все упиралось в один немаловажный фактор — деньги. Отложенных 500 тысяч вряд ли бы хватило и на пышное торжество, и на медовый месяц. Поэтому Алена решила пополнить семейный бюджет и выгодно вложить деньги.
— Простите, но я еще до конца не решила, — ответила Алена позвонившему ей брокеру.
— Не переживайте! Тысячи клиентов нашего сервиса по всей России улучшают свой капитал в 100, а то и в 200 (!) раз. У нас широкая клиентская база и большое количество выгодных инвестиционный предложений. А также надежные и проверенные меры безопасности и высокий показатель дивидендов. Вы можете начать инвестировать с маленькой суммы. С какой хотите начать?
— Давайте с 50 тысяч рублей, — неуверенно отозвалась Алена. Слова оператора подкупили ее.
— Отлично! Однако хотим обратить ваше внимание на то, чем большую сумму вы вложите сегодня, тем больше дохода получите завтра. Также для новых клиентов у нас действуют ряд акций, которые приятно вас порадуют.
«Если это действительно так, мы сможем позволить себе отдых в другой стране», — подумала девушка, а вслух произнесла:
— Давайте все-таки вложу 500 тысяч.
— Хорошо. На ваш телефон сейчас придет код. Вам необходимо сообщить его мне, чтобы вы смогли попасть в свой личный кабинет.
Алена сообщила… Через два дня решилась проверить сумму прибыли, однако ни попасть в личный кабинет, ни дозвониться до оператора так и не смогла. Девушка подала заявление в полицию. Заведено дело по статье «мошенничество».
Историю Алены, как и других жертв мошеннических преступлений, обсудили на круглом столе в Иркутске, на котором собрались представители от прокуратуры, от ГУ МВД России по Иркутской области, от Роскомнадзора, от различных общественных организаций города и СМИ. Поводом для сбора послужили неутешительные цифры ущерба от деятельности аферистов и то, насколько легко жертвы доверились обманщикам.
КОММЕНТАРИЙ ПРОКУРАТУРЫ.
— С начала 2024 года жители Иркутской области понесли ущерб от мошеннических действий в размере двух миллиардов рублей. Эта огромная сумма только за 10 месяцев. Для сравнения, в прошлом году сумма ущерба от подобного рода преступлений была полтора миллиарда. Растет не только количество преступлений, но и количество украденных денег. В настоящий момент мошенничество занимает 80% от всех преступлений в регионе, — сообщает Владимир Бабиков, заместитель руководителя рабочей группы — начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно розыскной деятельностью прокуратуры Иркутской области.
ВАЖНО!
Как не попасться на крючок.
На уловки аферистов попадают люди разных профессий и возрастов, поэтому всегда стоит проявлять бдительность и помнить несколько простых правил:
• Будьте осторожны при звонках с незнакомых номеров. Можно повесить трубку и перепроверить информацию самостоятельно.
• Не сообщайте персональную информацию. Это касается данных паспорта, СНИЛС, ИНН и других важных документов.
• Никому не передавайте реквизиты банковских карт. Нельзя сообщать не только о CVC/CVV-коде, но и полный номер карты (16 или 18 цифр).
• Не перезванивайте на незнакомые номера. Лучше сразу вешать трубку, если что-то смущает.
• Настройте блокировку спама на телефоне. Такая функция либо уже есть в смартфоне, либо можно скачать приложение.
• Не отвечайте однозначно. Стоит уходить от кратких ответов «да», «нет», лучше задавать встречные вопросы.
• Подключите уведомления на изменения в кредитной истории.
Если мошенники попытаются оформить на вас кредит, вы получите уведомление о том, что определённый кредитор запросил ваш кредитный отчёт.
• Не переходите по подозрительным ссылкам и пользуйтесь только официальными версиями банковских приложений и сайтов.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
— Самая частая фраза людей, которые приходят писать в полицию заявления о мошенничестве — «Я не понимаю, как я это сделал». Дело в том, что люди и сами отдаленно понимают, что разговаривают с мошенниками, однако все равно выполняют указания преступников, — рассказал Николай Ильин, начальник отдела по раскрытию мошенничества и дистанционных преступлений УУР ГУ МВД России по Иркутской области.
КСТАТИ.
Самые популярные мошеннические схемы в Иркутской области: