Превышение нитратов выявили в воде в Нижегородской области

«В воде нитраты легко растворимы и могут вызывать проблемы с ее качеством. Высокое содержание нитратов в питьевой воде опасно для здоровья человека, особенно для младенцев, поскольку может привести к синдрому “синего младенца” или метгемоглобинемии. При ней нарушается способность крови переносить кислород», — говорится в сообщении.