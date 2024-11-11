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Превышение нитратов выявили в воде в Нижегородской области

Это может привести к синдрому «синего младенца».

Источник: Reuters

Несоответствия в воде из скважины выявили специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В пробах воды из скважины в Нижегородской области выявили превышения по показателям массовой концентрации нитрат-ионов, а также общей жесткости.

Информация о результатах исследований внесена в автоматизированную систему «ВЕСТА», а также доведена до заказчика услуг.

«В воде нитраты легко растворимы и могут вызывать проблемы с ее качеством. Высокое содержание нитратов в питьевой воде опасно для здоровья человека, особенно для младенцев, поскольку может привести к синдрому “синего младенца” или метгемоглобинемии. При ней нарушается способность крови переносить кислород», — говорится в сообщении.

ЖКХ