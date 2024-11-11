Суд признал законным приговор Карелиной по делу о госизмене

В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.