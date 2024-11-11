Суд признал законным приговор Карелиной по делу о госизмене

ЕКАТЕРИНБУРГ/С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге признал законным приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной, осужденной к 12 годам колонии за госизмену, но счел возможным вернуть ей телефон, подлежавший по решению суда в Екатеринбурге уничтожению.
«Суд удовлетворил жалобу защиты. Суд первой инстанции постановил уничтожить мобильный телефон, посчитав, что он содержит следы преступления. Но это не сам телефон, а облачное хранилище и приложение, через которое осуществлялся перевод», — сообщил РИА Новости адвокат Карелиной Михаил Мушаилов, отметив, что мобильник будет передан ее отцу.
Он добавил, что жалоба слушалась в отсутствие осужденной.
«Сегодня Второй апелляционный суд общей юрисдикции, рассмотрев жалобу, признал судебный акт законным и обоснованным. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу», — говорится в телеграм-канале Свердловского облсуда.
В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
Свердловский областной суд 15 августа приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима, ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в 300 тысяч рублей. Гособвинение просило для фигурантки 15 лет колонии.