Во всех городах и районах Башкирии пройдут новогодние елки для особенных детей

Сегодня, 11 ноября, исполняющий обязанности главы Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников на оперативном совещании в Центре управления республикой доложил, что в январе в Уфе в Башкирском государственном театре оперы и балета для детей-инвалидов пройдет «Аксаковская елка». Чиновники ожидают, что в празднике примут участие более 500 детей и их родителей, в том числе и члены семей участников специальной военной операции.
В реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые находятся в ведении Минсемьи, пройдут новогодние утренники для более двух тысяч детей.
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил распространить формат уфимской «Аксаковской елки» на все города и районы республики. Руководитель региона поручил главам муниципалитетов определиться даты мероприятий, количество участников и решить вопрос с подарками. Отдельно Хабиров подчеркнул, что каждый глава должен принять участие в празднике и лично поздравить детишек.
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