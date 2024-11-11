Во всех городах и районах Башкирии пройдут новогодние елки для особенных детей

Сегодня, 11 ноября, исполняющий обязанности главы Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников на оперативном совещании в Центре управления республикой доложил, что в январе в Уфе в Башкирском государственном театре оперы и балета для детей-инвалидов пройдет «Аксаковская елка». Чиновники ожидают, что в празднике примут участие более 500 детей и их родителей, в том числе и члены семей участников специальной военной операции.