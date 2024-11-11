Около двух миллионов выплатит мебельная компания из Братска за обман клиента

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске правоохранители разыскивают мужчину, который напугал школьницу. Неизвестный забежал за 12-летней девочкой в подъезд, поднялся с ней на этаж. Испугавшись, она начала кричать, мужчина попытался закрыть ей рот руками.