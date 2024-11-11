Около двух миллионов выплатит мебельная компания из Братска за обман клиента

Жительница Братска хотела заказать новую мебель. В октябре 2023 заключила договор с одной из организаций, внесла предоплату, однако товар в указанные сроки не получила. Об этом КП-Иркутск сообщили в Братском городском суде.
— Суд, проанализировав представленные доказательства, принял решение о частичном удовлетворении исковых требований и взыскании с ответчика в пользу истца суммы аванса в размере 1 286 835 рублей, — рассказали в пресс-службе суда.
Помимо этого мебельная компания выплатит моральную компенсацию, неустойку, штраф, сумму процентов и другое. В итоге женщина получит около двух миллионов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске правоохранители разыскивают мужчину, который напугал школьницу. Неизвестный забежал за 12-летней девочкой в подъезд, поднялся с ней на этаж. Испугавшись, она начала кричать, мужчина попытался закрыть ей рот руками.