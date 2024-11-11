Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Нефедьев заявил, что яркий объект над Казанью является небольшим болидом

По словам директора Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Института физики Казанского федерального университета, ежегодно в атмосферу Земли влетает примерно 500 тыс. тонн метеоритного вещества.

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Светящийся объект в небе, который увидели жители Казани, является небольшого размера болидом. Подобное явление увидеть в городах можно очень редко, сообщил ТАСС директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

В воскресенье вечером в соцсетях появилось видео светящегося объекта, пролетающего в небе над городом. На кадрах видно, что при движении объект оставляет за собой светящийся хвост и переливается.

«Это природный объект — метеорит, немного большего размера, чем встречаются обычно. Такие метеориты называются болидами, но болид не крупный, среднего размера. Он влетел в атмосферу земли, в результате трения с воздухом начал накаляться, разлагаться, какие-то фрагменты могли от него отделиться — такую картину мы могли наблюдать», — сказал Нефедьев.

По его словам, ежегодно в атмосферу Земли влетает примерно 500 тыс. тонн метеоритного вещества. Однако, отметил Нефедьев, шансы увидеть подобное явление в городе очень малы.

«Уникальность данного явления заключается в том, что площади городов занимают ничтожное положение по отношению к площади всей нашей планеты. Поэтому, хоть такие явления случаются в достаточно большом количестве, но в основном наблюдать их можно над поверхностью океанов», — добавил он.