Эксперт Нефедьев заявил, что яркий объект над Казанью является небольшим болидом

«Это природный объект — метеорит, немного большего размера, чем встречаются обычно. Такие метеориты называются болидами, но болид не крупный, среднего размера. Он влетел в атмосферу земли, в результате трения с воздухом начал накаляться, разлагаться, какие-то фрагменты могли от него отделиться — такую картину мы могли наблюдать», — сказал Нефедьев.