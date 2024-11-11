Эксперт Нефедьев заявил, что яркий объект над Казанью является небольшим болидом

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Светящийся объект в небе, который увидели жители Казани, является небольшого размера болидом. Подобное явление увидеть в городах можно очень редко, сообщил ТАСС директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.
В воскресенье вечером в соцсетях появилось видео светящегося объекта, пролетающего в небе над городом. На кадрах видно, что при движении объект оставляет за собой светящийся хвост и переливается.
«Это природный объект — метеорит, немного большего размера, чем встречаются обычно. Такие метеориты называются болидами, но болид не крупный, среднего размера. Он влетел в атмосферу земли, в результате трения с воздухом начал накаляться, разлагаться, какие-то фрагменты могли от него отделиться — такую картину мы могли наблюдать», — сказал Нефедьев.
По его словам, ежегодно в атмосферу Земли влетает примерно 500 тыс. тонн метеоритного вещества. Однако, отметил Нефедьев, шансы увидеть подобное явление в городе очень малы.
«Уникальность данного явления заключается в том, что площади городов занимают ничтожное положение по отношению к площади всей нашей планеты. Поэтому, хоть такие явления случаются в достаточно большом количестве, но в основном наблюдать их можно над поверхностью океанов», — добавил он.