Греческий певец Кофопулос похвалил крымскую шаурму

Греческий певец, участник шоу «Голос» Иоаннис Кофопулос высоко оценил ресторанный сервис в Крыму и похвалил шаурму в регионе. Об этом музыкант рассказал на пресс-конференции.
По его словам, за последние 10 лет в Крыму стало лучше. Кофопулос отметил, что все блюда, которые он попробовал в регионе, оказались очень вкусными. При этом о ресторанном сервисе певец судит с профессиональной точки зрения. Дело в том, что его семья на родине в Салониках занимается ресторанным бизнесом. Сам певец сначала стал сначала поваром, а потом — музыкантом.
Кофопулос рассказал, что годы турецкого владычества повлияли на греческую кухню. Поэтому многие восточные блюда прочно вошли в рацион греков. В Крыму певец похвалил плов и кебаб — так и в Турции, и в Греции называют шаурму. Кухню в республике музыкант назвал типичной восточной.
«Не будем забывать, что есть греки-урумы, греки-татары, что они жили вместе на протяжении многих лет. Мне кажется, что здесь локальная восточная кухня — кебаб, чебуреки, плов. Мы здесь побывали в двух ресторанах, и мне очень понравилось», — рассказал Кофопулос.