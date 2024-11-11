Греческий певец Кофопулос похвалил крымскую шаурму

По его словам, за последние 10 лет в Крыму стало лучше. Кофопулос отметил, что все блюда, которые он попробовал в регионе, оказались очень вкусными. При этом о ресторанном сервисе певец судит с профессиональной точки зрения. Дело в том, что его семья на родине в Салониках занимается ресторанным бизнесом. Сам певец сначала стал сначала поваром, а потом — музыкантом.