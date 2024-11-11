Пассажиры метро Екатеринбурга смогут оплачивать проезд улыбкой

«Приоритетная задача Сбера — быть помощником и навигатором для населения, бизнеса и власти, являться партнером в развитии региона. Мы уделяем большое внимание обновлению инфраструктуры и созданию условий для комфортной жизни. Екатеринбург — один из самых продвинутых мегаполисов с точки зрения технологий: городские власти уделяют большое внимание внедрению передовых сервисов, а горожане активно их используют в повседневной жизни. На данный момент уральская столица — единственный город в России, где реализовано максимальное количество способов оплаты в метро, что соответствует нашей стратегии человекоцентричности. Для нас важно, что каждый пассажир сам может выбрать тот вариант, который ему больше всего подходит», — рассказал вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин.