Пассажиры метро Екатеринбурга смогут оплачивать проезд улыбкой

«Это уникальное устройство, такого спектра инструментов оплаты нет ни в одном городе России. Для оплаты использовать можно уже привычные нам банковские и транспортные карты, виртуальные карты, привязанные к телефону, жетоны и то, о чем мы сегодня говорим отдельно, — оплату по биометрии. Никакого инструмента, кроме собственного лица, для оплаты проезда не нужно», — заявил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Алексей Макаров.
Скорость транзакции при оплате улыбкой составляет около 4 секунд, после завершения тестового периода процесс ускорится. Оплату по биометрии могут пока совершать только клиенты Сбера, а в декабре возможности расширят и для клиентов всех остальных банков.
Отметим, что обмануть терминал нельзя. В ходе презентации тестового прохода человек пытался пройти с помощью фотографии, показав снимок терминалу, но тот не сработал. Соответственно, система умеет отличать живое лицо от фотографии.
По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, обновление терминалов проходит в рамках соглашения Сбера и администрации города. Старые турникеты исправно работали с 1980 года, но современный темп жизни диктует новые правила.
«У нас идет век цифровизации: менее чем за год на всех станциях городского метро обновили более 100 турникетов. Теперь пассажиры имеют возможность на каждой станции метрополитена оплатить услугу биометрией. Главное, что мы сегодня значительно ускорили процедуру прохождения пассажиров через турникеты, упростили способ оплаты: теперь не нужно стоять в очереди в кассу для покупки жетона, оплатить можно любым способом. Я признателен Сберу за реализацию этого значимого для города проекта», — заявил Алексей Орлов.
Чтобы пользоваться сервисом, клиентам Сбера необходимо подключить распознавание по лицу в приложении «СберБанк Онлайн». Проще всего это сделать, если сказать виртуальному ассистенту «Оплата улыбкой» и следовать инструкции. Отметим, что пассажиры, которые выберут этот способ оплаты, получат 100% кешбэк бонусами «Спасибо» за 10 поездок в период с 11 ноября по 31 декабря 2024 года.
«Приоритетная задача Сбера — быть помощником и навигатором для населения, бизнеса и власти, являться партнером в развитии региона. Мы уделяем большое внимание обновлению инфраструктуры и созданию условий для комфортной жизни. Екатеринбург — один из самых продвинутых мегаполисов с точки зрения технологий: городские власти уделяют большое внимание внедрению передовых сервисов, а горожане активно их используют в повседневной жизни. На данный момент уральская столица — единственный город в России, где реализовано максимальное количество способов оплаты в метро, что соответствует нашей стратегии человекоцентричности. Для нас важно, что каждый пассажир сам может выбрать тот вариант, который ему больше всего подходит», — рассказал вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин.
Министр транспорта и дорожного строительства Свердловской области Александр Толкачев, в свою очередь, отметил, что пока шла презентация, пассажиры уже начали активно использовать новшество. «Применение технологий Сбера и забота администрации города о жителях и гостях не может не радовать. Думаю, что будущее за возможностью людей пользоваться теми способами оплаты, которые есть. Остается только пожелать развития екатеринбургскому метрополитену», — заключил глава ведомства.
В подтверждение слов министра пассажирка метро Анна, опробовав биометрический способ оплаты проезда, рассказала, что активно использует оплату улыбкой в магазинах. «Сегодня я опробовала биометрическую оплату в метро, это намного быстрее других способов. Недавно я была в метро с детьми, долго рылась в сумке в поисках карты, теперь я могу улыбнуться, быстро пройти и отправиться к эскалатору», — пояснила девушка.
Напомним, что Сбер запустил сервис «оплата улыбкой» летом 2023 года. Россия стала первой страной в мире, где массово распространена технология биометрии для проведения платежных операций. В настоящий момент к сервису подключились уже более 30 млн клиентов Сбера. Установлено более 900 тыс. терминалов, принимающих оплату по биометрии. К концу 2024 года технология будет тиражирована более чем на 1 млн терминалов по всей стране. Оплата по биометрии сегодня доступна клиентам во многих торговых центрах, супермаркетах, магазинах электроники и других популярных точках.