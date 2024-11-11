«В здании находилось 3000 свиней». Пожар произошел в шестиэтажном свинокомплексе в Минском районе

В Минском районе произошел пожар в здании свинокомплекса. Подробности сообщили в суточной сводке МЧС.
Так, сообщается, что возгорание в шестиэтажном железобетонном здании свинарника на территории свинокомплекса в агрогородке Новоселье Минского района случилось в воскресенье, 10 ноября. Около 08.56 часов работники свинокомплекса позвонили в МЧС, сообщая о пожаре.
— В момент пожара в здании находились 3000 голов свиней в возрасте до 2 месяцев, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Пожар возник на третьем этаже здания. Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. Огонь повредил оборудование в электрощитке в кормораздаточном помещении.
Обошлось без пострадавших. А причину пожара еще следует установить.
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