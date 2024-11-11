«В здании находилось 3000 свиней». Пожар произошел в шестиэтажном свинокомплексе в Минском районе

Так, сообщается, что возгорание в шестиэтажном железобетонном здании свинарника на территории свинокомплекса в агрогородке Новоселье Минского района случилось в воскресенье, 10 ноября. Около 08.56 часов работники свинокомплекса позвонили в МЧС, сообщая о пожаре.