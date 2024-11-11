Благодаря выделенке на Хмельницкого омичи экономят 7 минут в день

Специалисты департамента транспорта омской мэрии оценили эффективность выделенной полосы для общественного транспорта, появившейся на улице Богдана Хмельницкого минувшим летом.
Для проверки использовали данные о движении двух маршрутов — автобусного № 95 (ПАТП-4 — Мега) и троллейбусного № 15 (Гашека — Романенко). После появления выделенки транспорт начал быстрее проезжать этот участок:
- при движении в сторону улицы Кирова на 10%, или 2 минуты;
- при движении в сторону улицы Масленникова на 22%, или 5 минут.
Таким образом, омичи, которые пользуются общественным транспортом, проходящим по Богдана Хмельницкого, в день экономят в среднем 7 минут в день. Количество опозданий транспорта на маршрутах сократилось, а движение автобусов и троллейбусов стало более регулярным. Об этом говорится в документе, предоставленном мэрией горсовету.
Напомним, что всего по улице с новой выделенной полосой проходит 26 автобусных и 2 троллейбусных маршрута.