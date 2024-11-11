Благодаря выделенке на Хмельницкого омичи экономят 7 минут в день

Таким образом, омичи, которые пользуются общественным транспортом, проходящим по Богдана Хмельницкого, в день экономят в среднем 7 минут в день. Количество опозданий транспорта на маршрутах сократилось, а движение автобусов и троллейбусов стало более регулярным. Об этом говорится в документе, предоставленном мэрией горсовету.