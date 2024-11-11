В Перми скончался доцент физфака ПГНИУ Дальво Кадыров

В Перми 7 ноября 2024 года скончался один из старейших сотрудников ПГНИУ, доцент кафедры теоретической физики Кадыров Дальво Ибрагимович. Он связал свою судьбу с Пермским университетом более 60 лет назад.
Дальво Кадыров родился в селе Кайбицы Татарской АССР в 1937 году. В 1959 году окончил физический факультет Пермского государственного университета и получил квалификацию «Физик». В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «К общей теории парамагнитной релаксации».
В пресс-службе ПГНИУ отметили, область научных интересов Дальво Ибрагимовича составляли микроскопическая теория неравновесных процессов, теория master-уравнений, теория магнитного резонанса и магнитной релаксации, теория ядерной квадрупольной релаксации.
В последние годы работы на кафедре он читал базовые лекционные курсы для студентов — физиков.
Сотрудники и выпускники кафедры теоретической физики, физико-математический институт приносят соболезнования родным и близким Дальво Ибрагимовича, скорбят о невосполнимой утрате.
Гражданская панихида и церемония прощания состоялись 11 ноября.
Пермский университет 7 ноября понес еще одну утрату. В этот же день скончалась профессор Лидия Переведенцева.