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В Перми скончался доцент физфака ПГНИУ Дальво Кадыров

Дальво Кадыров связал свою судьбу с Пермским университетом более 60 лет назад.

Источник: пресс-служба ПГНИУ

В Перми 7 ноября 2024 года скончался один из старейших сотрудников ПГНИУ, доцент кафедры теоретической физики Кадыров Дальво Ибрагимович. Он связал свою судьбу с Пермским университетом более 60 лет назад.

Дальво Кадыров родился в селе Кайбицы Татарской АССР в 1937 году. В 1959 году окончил физический факультет Пермского государственного университета и получил квалификацию «Физик». В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «К общей теории парамагнитной релаксации».

В пресс-службе ПГНИУ отметили, область научных интересов Дальво Ибрагимовича составляли микроскопическая теория неравновесных процессов, теория master-уравнений, теория магнитного резонанса и магнитной релаксации, теория ядерной квадрупольной релаксации.

В последние годы работы на кафедре он читал базовые лекционные курсы для студентов — физиков.

Сотрудники и выпускники кафедры теоретической физики, физико-математический институт приносят соболезнования родным и близким Дальво Ибрагимовича, скорбят о невосполнимой утрате.

Гражданская панихида и церемония прощания состоялись 11 ноября.

Пермский университет 7 ноября понес еще одну утрату. В этот же день скончалась профессор Лидия Переведенцева.