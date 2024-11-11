Бьянка анонсировала фит с рэпером Натаном

R&B- и поп-артистка Бьянка в своих соцсетях рассказала, что готовит совместную песню с рэпером Natan. Певица выразила уверенность, что ее коллеги оценят коллаборацию.
Саркастическое замечание Бьянки о коллегах, скорее всего, намекает на видео, которое появилось в сети в конце октября. На нем исполнители целуются на проекте «Звезды в джунглях». Ролик вызвал резонанс, так как Natan женат, а на шоу он прежде оказывал знаки внимания блогерше Лерчек. Позже выяснилось, что к началу съемок «Звезд в джунглях» он уже расстался с супругой.
Ранее артистка заявила, что больше не будет записывать дуэты с Мари Краймбрери. В прошлом году девушки выпустили трек «Кайф».