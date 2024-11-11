В «Новогор-Прикамье» назвали причину слабого напора воды в районах Перми

Напомним, на плохой напор воды жаловались жители Индустриального, Мотовилихинского и Свердловского районов. Люди были недовольны тем, что не могут помыться и прибраться вечером в воскресенье. По их словам, дозвониться до «Новогора» было невозможно. Жительница микрорайона Ераничи полчаса дозванивалась до организации, а потом звонок сбросили.