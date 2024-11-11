В «Новогор-Прикамье» назвали причину слабого напора воды в районах Перми

Причину слабого напора воды в жилых домах в нескольких районах Перми назвали сайту perm.aif.ru в «Новогор-Прикамье».
О том, что вечером 10 ноября в разных микрорайонах произошли проблемы с водоснабжением, сообщили несколько жителей краевой столицы. Они жаловались на слабый напор и то, что не могли связаться с ресурсоснабжающей организацией, чтобы узнать о причинах.
Как пояснили сайту perm.aif.ru в «Новогор-Прикамье», причиной перебоев с напором стало перераспределение потоком в системе водоснабжения.
«После включения в работу обновлённого магистрального водовода диаметром1000 мм в системе водоснабжения велось перераспределение потоков. В связи с этим объем воды, приходящий на насосную станцию Южная снизился, и вода с 18:00 часов 10 ноября в части Свердловского и Индустриального районов подавалась с пониженным давлением», — заявили perm.aif.ru в компании.
В организации уточнили, что к утру 11 ноября система водоснабжения начала работать в стандартном режиме: уровень давления восстановлен.
В «Новогоре» не объяснили, почему жители Перми не могли дозвониться до организации, однако напомнили номер диспетчерской службы: 2100−680 и адрес электронной почты: call@novogor.perm.ru.
Напомним, на плохой напор воды жаловались жители Индустриального, Мотовилихинского и Свердловского районов. Люди были недовольны тем, что не могут помыться и прибраться вечером в воскресенье. По их словам, дозвониться до «Новогора» было невозможно. Жительница микрорайона Ераничи полчаса дозванивалась до организации, а потом звонок сбросили.