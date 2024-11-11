Отопительный сезон в Крыму: кто остался без тепла и как это компенсируют

Для того, чтобы снизить и предотвратить количество аварийных ситуаций во время отопительного сезона в Крыму, по словам Дмитрия Прилипко, коммунальщики заменили порядка 17 км труб. На следующий год планы несколько больше. Уже сейчас проходят все необходимые процедуры по закупке материалов, чтобы иметь складской запас. Он также при необходимости будет являться и аварийным.