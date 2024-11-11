Отопительный сезон в Крыму: кто остался без тепла и как это компенсируют

Аварии в отопительный сезон.
Гости пресс-центра сообщили, что в этом году на горячую линию аварийно-диспетчерской службы больше всего жалоб поступало из Керчи, точечно из Симферополя, Евпатории и других районов республики.
«Во время запуска отопления каждый год количество обращений на горячую линию примерно схоже, меняются только муниципальные образования. В этом году нас очень сильно поразила Керчь — большое количество обращений по проблемам с отоплением, которые устранялись больше недели», — рассказал член штаба исполкома Общественного народного фронта Олег Бышук.
Генеральный директор «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко сообщил, что серьезная ситуация возникла при начале отопительного сезона в Симферополе, когда без отопления остались жители 113 домов.
«Район 1-й Конной армии был порядка трех суток без теплоснабжения, произошел порыв на магистральной тепловой сети, который прошелся под проезжай частью, соответственно были сложности с заменой этого участка. Работали круглосуточно, заменили порядка 50 метров трубы», — уточнил Дмитрий Прилипко.
По его словам, в специальных оперативных журналах фиксируется, какие потребители были временно ограничены в услугах теплоснабжения.
«По итогу отопительного сезона по всем гражданам, кто по тем или иным техническим причинам не получил услуг, будет выполнен перерасчет в целях уменьшения оплаты за услуги по теплоснабжению», — заверил гендиректор «Крымтеплокоммунэнерго».
Решение проблем с отоплением в Крыму.
Для того, чтобы снизить и предотвратить количество аварийных ситуаций во время отопительного сезона в Крыму, по словам Дмитрия Прилипко, коммунальщики заменили порядка 17 км труб. На следующий год планы несколько больше. Уже сейчас проходят все необходимые процедуры по закупке материалов, чтобы иметь складской запас. Он также при необходимости будет являться и аварийным.
Генеральный директор «Крымтеплокоммунэнерго» также обратил внимание, что в апреле, по окончанию текущего отопительного сезона, будут уточнены все планы работ по замене сетей. Если на котельной, по его словам, всегда есть резервный котел, резервный насос, то по сетям такой функции технически не предусмотрено.
«Поэтому в следующем году акцент будет сделан на сети. Уже сейчас 35 км трубной продукции закупается нами, чтобы грамотно, не в авральном режиме, распределить все эти объемы на шесть месяцев межотопительного сезона и более качественно подойти к ремонту аварийных участков. В этом году на систему отопления из бюджета были получены порядка 240 млн рублей», — сообщил Дмитрий Прилипко.
Член штаба исполкома ОНФ Олег Бышук считает, что для решения проблем, возникающих в период отопительного сезона, необходимо усилить контроль совместной подготовки к нему всего комплекса: начиная от котельной, заканчивая многоквартирным домом.
На сегодня в работу запущены все котельные в Крыму. При возникновении локальных ситуаций необходимо обращаться в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу с заявлением по телефону — 8−800−506−00−22.
В октябре прокуратура Крыма начала проверку по факту того, что часть симферопольцев и ряд образовательных учреждений Симферополя остались без отопления.