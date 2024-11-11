Раскрыт механизм развития самых агрессивных форм рака легких

Проведенные учеными опыты показали, что активация XPO1 приводит к тому, что в цитоплазму клетки попадает ядерный белок EZH2, который особым образом помечает молекулы антионкогена DLC1 и заставляет клетку уничтожать их. Это предотвращает гибель клетки при появлении в ее ДНК фатальных мутаций, что способствует образованию и ускоренному росту опухоли, а также объясняет то, почему блокировка работы PI3K и MEK при помощи уже существующих лекарств не всегда останавливает рост опухолей.