Эксперт Таиров: современные дороги в Евразии повторяют маршруты древних караванов

«Впервые в России челябинские ученые воссоздали маршруты древних караванных путей Евразийских степей (1 тыс. до н. э. — 1 тыс. н. э.). В результате проведенного исследования было установлено, что, караванные маршруты древности из Средней Азии на Урал и в Западную Сибирь в основном повторяют караванные маршруты XVIII-XIX веков. Также в очертаниях древних караванных путей можно проследить и географию современных федеральных и международных дорог», — сказали в вузе.