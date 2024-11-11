Эксперт Таиров: современные дороги в Евразии повторяют маршруты древних караванов

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Маршруты караванных путей, которые существовали в Евразии в 1 тыс. до н. э. и 1 тыс. н. э., повторяют маршруты караванов более поздних эпох, а в наше время укладываются в географию современных федеральных и международных дорог. К такому выводу пришел директор НОЦ Евразийских исследований Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) доктор исторических наук Александр Таиров по результатам проведенных исследований, сообщили ТАСС в ЮУрГУ.
«Впервые в России челябинские ученые воссоздали маршруты древних караванных путей Евразийских степей (1 тыс. до н. э. — 1 тыс. н. э.). В результате проведенного исследования было установлено, что, караванные маршруты древности из Средней Азии на Урал и в Западную Сибирь в основном повторяют караванные маршруты XVIII-XIX веков. Также в очертаниях древних караванных путей можно проследить и географию современных федеральных и международных дорог», — сказали в вузе.
Там отметили, что эти научно доказанные факты позволяют глубже понять связи, объединявшие народы Евразии на протяжении столетий, сделать выводы об эволюции этих связей и, вероятно, сделать прогноз о будущем развитии.
«Было, в частности, установлено, что караваны на север везли металлические изделия, оружие, женские украшения, зеркала, ревень. Обратно возвращались с пушниной, изделиями из мамонтового бивня и другими дарами тайги», — рассказали в вузе.
Собеседник агентства отметил, что во время научных изысканий исследовались результаты археологических раскопок, документы, карты, аэрокосмические снимки. Учитывались многие факты, включая природные препятствия (реки, горные перевалы).
О вузе.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».