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В Краснодаре открылся новый Театр современного искусства

На прошедших выходных в кубанской столице открылся новый уникальный культурный центр — Театр современного искусства.

Площадкой соцобъекта стал Дворец искусств «Премьера».

Замглавы Кубани Анна Минькова написала в своем телеграм-канале, что в новом театре будут проходить как спектакли, так и перфомансы, лаборатории, лекции, мастер-классы, выставки и хореографические встречи. Уже скоро коллектив учреждения покажет пластический спектакль «Гранатовый браслет».

«Радует, что культурная карта Краснодара и всего края постоянно растет, и с каждым годом появляется всё больше талантливых молодых людей, которые не боятся экспериментировать и создавать что-то новое. Такие ребята обязательно найдут свою аудиторию, а мы продолжим оказывать поддержку их инициативам», — отметила вице-губернатор.

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