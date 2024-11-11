В Краснодаре открылся новый Театр современного искусства

«Радует, что культурная карта Краснодара и всего края постоянно растет, и с каждым годом появляется всё больше талантливых молодых людей, которые не боятся экспериментировать и создавать что-то новое. Такие ребята обязательно найдут свою аудиторию, а мы продолжим оказывать поддержку их инициативам», — отметила вице-губернатор.