В Краснодаре открылся новый Театр современного искусства

Площадкой соцобъекта стал Дворец искусств «Премьера».
Замглавы Кубани Анна Минькова написала в своем телеграм-канале, что в новом театре будут проходить как спектакли, так и перфомансы, лаборатории, лекции, мастер-классы, выставки и хореографические встречи. Уже скоро коллектив учреждения покажет пластический спектакль «Гранатовый браслет».
«Радует, что культурная карта Краснодара и всего края постоянно растет, и с каждым годом появляется всё больше талантливых молодых людей, которые не боятся экспериментировать и создавать что-то новое. Такие ребята обязательно найдут свою аудиторию, а мы продолжим оказывать поддержку их инициативам», — отметила вице-губернатор.