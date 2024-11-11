Наступают холода: Узгидромет рассказал о погоде на неделе

В начале этой недели по большей части территории Узбекистана сохранится сухая погода. Так, 11—12 ноября осадки не ожидаются, за исключением Бухарской и Навоийской областей, а также южных регионов республики, где к вечеру 12 ноября местами возможен небольшой дождь. Температура в эти дни останется стабильной: ночью ожидается 2−7 градусов тепла, днём — 12−15 градусов, местами до 17 градусов тепла.