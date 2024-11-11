Наступают холода: Узгидромет рассказал о погоде на неделе

В начале этой недели по большей части территории Узбекистана сохранится сухая погода. Так,
13 ноября холодная и влажная воздушная масса вторгнется на территорию Узбекистана, принеся с собой дожди, которые затронут большинство областей, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области. В горных районах дождь перейдёт в снег, а дневная температура воздуха понизится до 5−10 градусов тепла. К вечеру осадки прекратятся почти по всей республике.
Ветер преимущественно восточный с переходом на западный, скоростью 7−12 м/с, 13 ноября местами возможны усиления до 13−18 м/с. В ночные и утренние часы местами ожидается туман.
Прогноз для Ташкента
В столице сегодня и завтра без осадков. 13 ноября временами дождь, с усилением ветра до 10−12 м/с.
Температура:
11—12 ноября: ночью 2−5 градусов тепла, днём 12−15 градусов тепла.
- 13 ноября: ночью и днём 5−8 градусов тепла.
14—15 ноября: ночью до 0−2 градусов мороза, днём — от 8 до 11 градусов тепла.