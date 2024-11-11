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Наступают холода: Узгидромет рассказал о погоде на неделе

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на неделю. Жителей Узбекистана ждет постепенное снижение температуры до 2 градусов мороза, а также дожди. Жителям рекомендуется подготовиться к холодам и быть осторожными на дорогах из-за возможного тумана.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 93% 746 мм рт. ст. +7°

В начале этой недели по большей части территории Узбекистана сохранится сухая погода. Так, 11—12 ноября осадки не ожидаются, за исключением Бухарской и Навоийской областей, а также южных регионов республики, где к вечеру 12 ноября местами возможен небольшой дождь. Температура в эти дни останется стабильной: ночью ожидается 2−7 градусов тепла, днём — 12−15 градусов, местами до 17 градусов тепла.

13 ноября холодная и влажная воздушная масса вторгнется на территорию Узбекистана, принеся с собой дожди, которые затронут большинство областей, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области. В горных районах дождь перейдёт в снег, а дневная температура воздуха понизится до 5−10 градусов тепла. К вечеру осадки прекратятся почти по всей республике.

14—15 ноября ожидается возвращение сухой погоды, за исключением Ферганской долины, где ночью на 14 ноября возможен небольшой дождь. Ночные температуры понизятся до 0−3 градусов тепла, а местами до 2 градусов мороза. Днём 14 ноября будет 5−10 градусов тепла, а 15 ноября — 8−13 градусов тепла.

Ветер преимущественно восточный с переходом на западный, скоростью 7−12 м/с, 13 ноября местами возможны усиления до 13−18 м/с. В ночные и утренние часы местами ожидается туман.

Прогноз для Ташкента

В столице сегодня и завтра без осадков. 13 ноября временами дождь, с усилением ветра до 10−12 м/с. 14—15 ноября — снова сухая погода.

Температура:

  • 11—12 ноября: ночью 2−5 градусов тепла, днём 12−15 градусов тепла.
  • 13 ноября: ночью и днём 5−8 градусов тепла.
  • 14—15 ноября: ночью до 0−2 градусов мороза, днём — от 8 до 11 градусов тепла.