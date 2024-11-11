Максим Забелин покинул пост руководителя администрации главы Башкирии

— Сегодня для меня действительно важный день. 6 лет, проведенных в республике, дали мне не только новых друзей, но и новые компетенции. Это большая страница в моей жизни. Уважаемый Радий Фаритович, хотел бы сердечно поблагодарить вас за доверие, за возможность работать, служить во благо республики и ее жителей. Безусловно, этот опыт я будут использовать дальше. Я горд, что был частью большой управленческой команды, эффективной команды. У меня на душе останутся только самые теплые воспоминания о Башкортостане, о вас, друзья. Спасибо вам большое! — заявил новоиспеченный министр здравоохранения Московской области.