Максим Забелин покинул пост руководителя администрации главы Башкирии

Занимавший с марта 2022 года пост руководителя администрации главы Башкирии Максим Забелин ушел в отставку. На оперативном совещании в правительстве республики было объявлено, что уже завтра, 12 ноября, он займет кресло министра здравоохранения Московской области.
В Подмосковье он отправляется по приглашению губернатора Андрея Воробьева. Фактически Забелин после небольшого перерыва возвращается в сферу медицины — в Башкирию он прибыл в конце 2018 года и занял пост главы регионального Минздрава. Позднее, в 2021 году, его назначили еще и вице-премьером регионального Кабмина.
На том же совещании в Центре управления республикой глава региона Радий Хабиров заявил, что исполнять обязанности руководителя его администрации будет Азат Бадранов.
НАГРАДА И БЛАГОДАРНОСТЬ.
После объявления об уходе с поста Максима Забелина, Радий Хабиров поблагодарил его за хорошую работу и наградил Орденом Салавата Юлаева. С формулировкой «за эффективный и добросовестный труд».
— Время летит, Максим Васильевич уже 6 лет с нами работает, в самое сложные для здравоохранения годы возглавлял министерство. Потом работал главой администрации, на этот период тоже пришлось выполнение очень серьезных задач и проведение крупных политических событий, включая выборы. Все это ему удалось, эффективно отработал. Каждый человек должен развиваться, и я уверен, что это не последнее ваше место службы. Я бы хотел поблагодарить вас за честную, ответственную, эффективную работу и пожелать успехов, — обратился к теперь уже экс-руководителю своей администрации Хабиров.
Глава республики отметил, что после назначения Забелина в Минздрав Подмосковья у Башкирии появятся «новые ниточки дружбы» с этим регионом, и двухсторонние отношения будут развиваться и дальше.
C 12 ноября 2024 года Максим Забелин будет занимать пост министра здравоохранения Московской области. Фото: vk.com/dr.arakhmatullin.
После церемонии награждения слово взял и сам Максим Забелин. Он поблагодарил своих бывших коллег из администрации главы Башкирии, правительства и всех глав районов, с которыми он плотно взаимодействовал все эти годы.
— Сегодня для меня действительно важный день. 6 лет, проведенных в республике, дали мне не только новых друзей, но и новые компетенции. Это большая страница в моей жизни. Уважаемый Радий Фаритович, хотел бы сердечно поблагодарить вас за доверие, за возможность работать, служить во благо республики и ее жителей. Безусловно, этот опыт я будут использовать дальше. Я горд, что был частью большой управленческой команды, эффективной команды. У меня на душе останутся только самые теплые воспоминания о Башкортостане, о вас, друзья. Спасибо вам большое! — заявил новоиспеченный министр здравоохранения Московской области.
Напомним, что 45-летний уроженец Курской области Максим Забелин является доктором медицинских наук, окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге. Начинал карьеру в Министерстве обороны России, на авиабазе в родном городе.
До переезда в Башкирию в 2018 году Забелин занимал должность заместителя гендиректора в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России. Теперь же он возглавит Минздрав в одном из наиболее густонаселенных регионов страны.
Максим Забелин возглавил Минздрав Башкирии в 2018 году, а в марте 2022-го стал руководителем администрации главы республики. Фото: vk.com/zabelinm.
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
Отметим, что руководитель администрации главы Башкирии является полноценным членом правительства республики. Фактически, занимающий это кресло чиновник является связующим звеном между главами районов и руководителем региона. Это не единственная, но наиболее заметная его функция.
После ухода Максима Забелина на повышение, пост руководителя администрации главы Башкирии, пока с приставкой «и.о.» занял Азат Бадранов. С апреля 2024 года он занимал пост замруководителя по внутренней политике в этой структуре. Чуть раньше, в 2022—2024 годах работал вице-премьером правительства Башкирии. При этом, с ноября 2022 по апрель 2024 находился в зоне проведения специальной военной операции в составе добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова. Там он был, если по-старому, «замполитом» роты.
О повышении Бадранова до исполняющего обязанности руководителя администрации на оперативном совещании в правительстве объявил глава республики Радий Хабиров.
И.о. руководителя администрации главы Башкирии назначен Азат Бадранов. Фото: vk.com/a.badranov.
— Без руководителя администрации главы сложно работать. У нас есть первый заместитель, поэтому исполнение обязанностей с сегодняшнего дня будет возложено на Бадранова Азата Шамилевича. Перехватывайте все, у нас никаких там переходных этапов нету, никаких курсов молодого бойца. Вперед и работаем, — заявил Хабиров.
МНЕНИЕ.
Максим Забелин уже второй руководитель администрации главы Башкирии, получивший серьезное повышение. Занимавший этот пост 2018−2021 годах Александр Сидякин сейчас является руководителем центрального исполкома партии «Единая Россия». Неужели эта структура является настолько внушительной кузницей кадров, что из управленческой команды Хабирова уже двое чиновников получили приглашения на высокие посты?
По мнению политолога УУНиТ Арсена Шаяхметова, оба экс-руководителя администрации главы республики были так называемыми «варягами». То есть и Сидякин, и Забелин фактически являлись представителями федеральных элит, хоть и с внушительным опытом работы в Башкирии.
— Оттого и их позиции изначально рассматривались как инструмент привлечения федеральных проектов в регион, а также для выстраивания связей с Москвой. В свою очередь, и сами политики видели в своих позициях возможности для карьерного роста. Как результат, оба впоследствии заняли соответствующие должности в Москве, хотя и позицию министра здравоохранения Московской области я бы склонен рассматривать тоже как промежуточную. Думаю, амбиции Максима Забелина несколько шире, — отмечает Арсен Шаяхметов.