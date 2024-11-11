Врио губернатора Ростовской области определил приоритетные направления работы

Врио главы области заслушал доклады по курируемым сферам, а также ознакомился с основными показателями. Особое внимание Юрий Слюсарь уделил промышленной сфере, уровню безработицы и освоению бюджета в условиях завершения финансового года. По каждому из этих вопросов поручено подготовить подробную информацию.