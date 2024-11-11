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Врио губернатора Ростовской области определил приоритетные направления работы

Юрий Слюсарь провел первое оперативное совещание.
Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провел первое оперативное совещание с участием своих заместителей, руководителей областных министерств и ведомств и определил приоритетные направления работы. Об этом 11 ноября сообщили на сайте правительства региона.

Врио главы области заслушал доклады по курируемым сферам, а также ознакомился с основными показателями. Особое внимание Юрий Слюсарь уделил промышленной сфере, уровню безработицы и освоению бюджета в условиях завершения финансового года. По каждому из этих вопросов поручено подготовить подробную информацию.

Отметим, что на 11 ноября жители Ростовской области оставили больше 10 тысяч комментариев в телеграм-канале Юрия Слюсаря.