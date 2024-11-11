Строительство поликлиники № 15 завершат в Иркутске в 2025 году

Депутат по избирательному округу № 22 Татьяна Марченко встретилась с подрядчиками, которые занимаются строительством больницы № 15 в предместье Рабочее. Об этом КП-Иркутск сообщили в Думе Иркутска.
Во время встречи обсудили, как продвигается ход работ. Депутат попросила убрать строительный мусор, который разбросали на соседней территории.
— К замечанию подрядчик отнёсся с пониманием: мусор оперативно вывезли. На сегодняшний день построили все шесть этажей здания, включая технический цокольный. Подрядчик завершает монтаж кровли, — рассказала Татьяна Марченко.
В ближайшее время специалисты начнут застеклять окна, на это у них два месяца. Помимо этого продолжаются работы по планировке и разводке систем отопления, в подвале уже готовы инженерные сети. В зимнее время начнут отделочные работы. На строительство выделили более 1,6 миллиона рублей, закончат в следующем году.
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