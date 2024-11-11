Строительство поликлиники № 15 завершат в Иркутске в 2025 году

В ближайшее время специалисты начнут застеклять окна, на это у них два месяца. Помимо этого продолжаются работы по планировке и разводке систем отопления, в подвале уже готовы инженерные сети. В зимнее время начнут отделочные работы. На строительство выделили более 1,6 миллиона рублей, закончат в следующем году.