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Более 21 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю в Башкирии

В Башкирии уровень заболеваемости ОРВИ за неделю снизился на 13%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии снижается заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения республики Роберт Иштуков. По словам чиновника, число новых заболевших за неделю снизилось на 13%. Так, с 25 по 31 октября за медицинской помощью обратились 21 090 человек, 10,513 из них — дети.

Уточняется, что вакцинацию от гриппа в Башкирии уже прошли 1,7 млн человек. Всего в республику было доставлено более 1,9 млн вакцины.

Обеспеченность противовирусными препаратами в медицинских учреждениях составляет 100% от расчётного уровня.

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