Более 21 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю в Башкирии

В Башкирии снижается заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения республики Роберт Иштуков. По словам чиновника, число новых заболевших за неделю снизилось на 13%. Так, с 25 по 31 октября за медицинской помощью обратились 21 090 человек, 10,513 из них — дети.