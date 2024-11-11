Ташкентский хокимият объяснил рейды против наружной рекламы

Соблюдение этих стандартов, подчеркнули в хокимияте, станет важным шагом к созданию гармоничной городской среды. Таким образом, новое регулирование нацелено не только на улучшение внешнего облика Ташкента, но и на формирование более цивилизованного подхода к уличной рекламе, где делается акцент на её качество и соответствие городской эстетике.