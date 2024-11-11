Ташкентский хокимият объяснил рейды против наружной рекламы

«В последнее время в социальных сетях всё чаще звучит критика в адрес беспорядочной и яркой рекламы, которая портит облик нашего прекрасного города. Мы понимаем ваши обеспокоенности и активно реагируем на ваши замечания. Хокимият города Ташкента стремится создать гармоничную и эстетически приятную городскую среду», — заявили в администрации.
Чиновники подчеркнули, что хаотичное размещение рекламы не только портит визуальное восприятие архитектуры, но и вызывает бессознательное раздражение, делая пребывание в городе менее комфортным. Администрация нацелена создать визуально приятное городское пространство, где реклама гармонично вписывается в архитектурный облик.
Для упорядочивания уличной рекламы хокимият разработал единый дизайн-код, созданный департаментом цифрового развития хокимията. Он был согласован с Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей и Национальной ассоциацией рекламной индустрии, а также утвержден Кенгашем народных депутатов Ташкента. Код был создан, чтобы улучшить эстетический облик города и создать комфортное пространство для жителей и гостей.
Хокимият призывает владельцев рекламных конструкций незамедлительно привести свои объекты в соответствие с новым кодом. Введение единого стандарта, по мнению представителей администрации, не только улучшит внешний вид столицы, но и создаст более благоприятные условия для бизнеса, способствуя привлечению большего внимания и доверия со стороны потенциальных клиентов.
Чтобы упростить переход на новые стандарты, хокимият разработал подробные инструкции для владельцев рекламных объектов. Эти правила охватывают такие аспекты, как цветовая гамма, размеры и расположение рекламных конструкций, а также гармоничное сочетание с архитектурой города. Инструкции можно найти на официальном сайте хокимията.
Соблюдение этих стандартов, подчеркнули в хокимияте, станет важным шагом к созданию гармоничной городской среды. Таким образом, новое регулирование нацелено не только на улучшение внешнего облика Ташкента, но и на формирование более цивилизованного подхода к уличной рекламе, где делается акцент на её качество и соответствие городской эстетике.