В Ростовской области заблокировали 15 объявлений о продаже лекарств

В Ростовской области заблокировали незаконные объявления о продаже лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
Согласно опубликованной информации, всего было заблокировано 15 частных объявлений с предложением продать инсулин для людей, которые страдают сахарным диабетом. При этом стоимость медикаментов была значительно выше аптечной.
— Кроме того, инсулин требует специального режима хранения. Насколько его соблюдали лжеаптекари, неизвестно, — уточнили в ведомстве.
Жителям Ростовской области напоминают, что покупать лекарства стоит только в аптеках, чтобы не навредить своему здоровью.