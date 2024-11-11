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В Ростовской области заблокировали 15 объявлений о продаже лекарств

В Ростовской области Росздравнадзор заблокировал 15 объявлений о продаже лекарств для диабетиков.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области заблокировали незаконные объявления о продаже лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Согласно опубликованной информации, всего было заблокировано 15 частных объявлений с предложением продать инсулин для людей, которые страдают сахарным диабетом. При этом стоимость медикаментов была значительно выше аптечной.

— Кроме того, инсулин требует специального режима хранения. Насколько его соблюдали лжеаптекари, неизвестно, — уточнили в ведомстве.

Жителям Ростовской области напоминают, что покупать лекарства стоит только в аптеках, чтобы не навредить своему здоровью.