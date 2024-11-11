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В Омске замечена мерцающая вышка ЛЭП

В группе «100 лучших мест Омска» появилось необычное видео мерцающей ЛЭП.
Источник: Комсомольская правда

В Омске набирает популярность видео мерцающей огнями ЛЭП. Видео появилось в одной из омских социальных сетей. Видео быстро набирает просмотры.

«Омичи уже готовятся к Новому году!», — пишут в комментариях горожане.

Другие высказали сомнения, зачем такая яркая подсветка к точке опоры, которая потенциально опасна. Добавим, что в Омске уже активно идет подготовка города празднованию Нового года. Уже согласована концепция украшения города. В этом году она будет перекликаться со стилистикой Чемпионата России по фигурному катанию, который стартует в Омске в конце декабря.

А как вы считаете, нужна ли такая подсветка ЛЭП?