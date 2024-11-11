В Омске замечена мерцающая вышка ЛЭП

Другие высказали сомнения, зачем такая яркая подсветка к точке опоры, которая потенциально опасна. Добавим, что в Омске уже активно идет подготовка города празднованию Нового года. Уже согласована концепция украшения города. В этом году она будет перекликаться со стилистикой Чемпионата России по фигурному катанию, который стартует в Омске в конце декабря.