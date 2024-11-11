Стали известны самые популярные детские имена в Воронежской области

О самых редких и самых популярных у родителей воронежских малышей в октябре 2024 года рассказали в региональном управлении ЗАГС 11 ноября.
В прошлом месяце в области родилось 1398 малышей, из них мальчиков — 728 и девочек — 670. Популярными именами стали Михаил и Варвара. Мальчиков также часто называли: Александр, Иван, Артем, Матвей, Дмитрий. А девочек — Мария, София, Ева, Анна, Виктория.
Добавились и новые фавориты. Это — Тимофей, Максим, Роман, Владислав, Мирон, Ярослав, Арина, Алиса, Полина, Елизавета, Александра. Также востребованы были имена Есения, Ангелина, Милана, Валерия, Кирилл, Андрей, Богдан, Павел, Савелий.
А реже всего в октябре малышей называли Яна, Майя, Юна, Афина, Мадонна, Эдесса, Акулина, Влада, Евдокия, Доминика, Татьяна, Олимпия, Анатолий, Платон, Дамиан, Игнат, Серафим, Тихон, Олег, Всеволод, Юрий, Лукьян, Потап.