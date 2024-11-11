Стали известны самые популярные детские имена в Воронежской области

В прошлом месяце в области родилось 1398 малышей, из них мальчиков — 728 и девочек — 670. Популярными именами стали Михаил и Варвара. Мальчиков также часто называли: Александр, Иван, Артем, Матвей, Дмитрий. А девочек — Мария, София, Ева, Анна, Виктория.