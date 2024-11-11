В Ростове-на-Дону 15 педагогам предоставили служебное жилье

В Ростове 15 педагогам предоставили служебные квартиры. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.
Жилье находится в микрорайоне «ДОСААФ». Квартиры отремонтированы и заранее благоустроены. Также в помещениях есть вся необходимая сантехника. По словам сити-менеджера, жилье получают не только опытные педагоги со стажем, но и молодые специалисты.
В скором времени ключи от уютных квартир получат еще 22 педагога.
— Всего за 4 года для работников педагогической отрасли выделено 125 служебных квартир. Подобная мера поддержки показала свою эффективность, поэтому работа будет продолжена, — рассказал глава администрации города.