В Ростове-на-Дону 15 педагогам предоставили служебное жилье

Жилье находится в микрорайоне «ДОСААФ». Квартиры отремонтированы и заранее благоустроены. Также в помещениях есть вся необходимая сантехника. По словам сити-менеджера, жилье получают не только опытные педагоги со стажем, но и молодые специалисты.