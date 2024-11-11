Под Новосибирском под колесами машины погибла собака-канистерапевт из Омска

По словам волонтера, хозяйки собаки, Арни погиб на дороге под колесами автомобиля, который ехал в темное время суток без включенных фар. Собака была без поводка и попала под колеса. Водитель скрылся с места происшествия, не остановившись после наезда.
Как рассказала на своей страничке «ВКонтакте» Юлия, Арни было восемь лет. Он стал настоящим другом и помощником для многих детей, страдающих от различных заболеваний. В течение семи лет он работал терапевтом, помогая малышам справляться с болью и страхами.
«Он был не идеальным терапевтом — ранимым, пугливым и шумным, но те, кто знал его долго, ценили его за нежность, преданность и умение справляться с собственными демонами», — рассказала Юлия.
Сотни пользователей выразили свои соболезнования и поделились фотографиями питомца в память о нём. Юлия и Арни переехали из Омска в Новосибирскую область несколько лет назад, продолжая свою волонтёрскую деятельность.