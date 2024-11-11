Под Новосибирском под колесами машины погибла собака-канистерапевт из Омска

Как рассказала на своей страничке «ВКонтакте» Юлия, Арни было восемь лет. Он стал настоящим другом и помощником для многих детей, страдающих от различных заболеваний. В течение семи лет он работал терапевтом, помогая малышам справляться с болью и страхами.